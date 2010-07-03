Сын Алибасова назвал распространителей слухов о "фейковом отравлении"

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Бари Алибасов-младший опроверг информацию об инсценировке отравления отца.
По его словам, упреки в фальсификации надуманы и Алибасов-старший действительно находился в больнице в тяжелом состоянии. Алибасов-младший объяснил, что происходящее сейчас – это пиар-компания Марият Мухиной и раскрутка ее клиники.
"Мы в глубоком шоке. Нас обвиняют в том, что мы страну развели. Но действительно у нас трагедия, а Марият Мухина сейчас пытается объяснить, что мы прикалываемся, чтобы уйти от уголовной ответственности, скорее всего", – рассказал он ИА "НСН".
Сын продюсера отметил, что на третий день по приезде в больницу заведующая токсикологическим отделением реанимации сообщила ему об ожогах 2-й и 4-й степени у отца и показала его гастроскопию.
"Есть видео отцовского желудка, которое по этическим соображениям я показывать не хочу. Если будем судиться по этому поводу, то, естественно покажу. У него опасности для жизни не было уже на четвертый день, потому что врачи оперативно все сделали. Он, во-первых, не так много хлебнул – полбокала, а во-вторых, ему через семь минут оказали помощь", – поделился Алибасов-младший.
Через четыре дня врачи уже говорили, что все хорошо, добавил он. Оставалась опасность, что раны откроются: от внутреннего кровотечения он мог погибнуть.
"Такие летальные исходы в Склифосовского уже были. Поэтому мы отца забрали из реанимации только на 13-й день, когда нам сказали, что опасности для жизни нет. Всю эту информацию сейчас можно подтвердить в Склифосовского напрямую", – подчеркнул сын пациента.
Кроме того, Алибасов-младший рассказал, что семья продюсера подозревает Марият Мухину в злом умысле. Он заявил, что диетолог пыталась переписать квартиру Алибасова-старшего на себя, пока тот еще был не в себе. Сын продюсера подозревает, что специалист колола его отцу не те препараты.
"Изначально друг семьи и диетолог папы Марият Мухина согласилась помочь. В тот момент, когда я был у бабушки на похоронах в Саратове, она приехала делать укол папе и привела с собой друга адвоката. И вот представляете: папа в неадекватном состоянии, он половину помнит, а в остальном путается, а Марият к нему зачем-то адвоката привела по собственной воле и начала просить какие-то документы по квартире и что-то обсуждать", – объяснил он.
Продюсер заподозрил неладное в происходящем, заметил его сын. Он начал противиться, говоря, что уколы не нужны, пока не придет его помощник Сергей Моцарь.
PR-директор Алибасова опроверг слухи об инсценировке его отравления
"Когда тот вернулся, папа попросил их срочно выгнать, потому что это какой-то треш. Мы даже группу "На-На" не пускали к отцу для того, чтобы он отдыхал. Кроме того, пока еще Моцарь не пришел, оказывается Марият в это время снимала его и его быт сама, без разрешения", – заключил Алибасов-младший.
"Мы ее подозреваем в трех вещах. Во-первых, она под видом подруги сделала заказной желтый материал, который вчера вышел в "Пусть говорят"... Во-вторых, мне непонятно, почему Марият Мухина просила у отца документы на квартиру... В-третьих, врачи сказали, что память к отцу вернется через два–три дня, а у него прошло шесть дней и память не до конца вернулась. Мы начали подозревать, вдруг Мухина ему что-то не то колола. Мы сдали папину кровь на глубокую экспертизу", – резюмировал он.
Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления. По заявлению врача-гастроэнтеролога Виталия Румянцева, в истории с отравлением продюсера есть несоответствия.
Если бы поставленный диагноз был верен, то продюсера не выписали бы так быстро, полагает медик. Врача также удивило, что Алибасов не был исхудавшим, хотя должен был провести три недели на строжайшей диете. PR-директор продюсера Вадим Горжанкин опроверг слухи.
Бари Алибасова доставили в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув средство для чистки труб, которое принял за сок.
Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна. После он перенес операцию.
Сюжет: Отравление Бари Алибасова
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