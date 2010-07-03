PR-директор Алибасова опроверг слухи об инсценировке его отравления

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин опроверг слухи об инсценировке его отравления. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Конечно же, это не пиар", – заявил PR-директор продюсера.
Горжанкин добавил, что постарается в ближайшее время предоставить свидетельствующие о госпитализации Алибасова документы.
Ранее появилась информация о том, что отравление артиста является инсценировкой. Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев отмечал, что если бы продюсеру поставили правильный диагноз, его не выписали бы из больницы так скоро.
У продюсера, по словам специалиста, должен был измениться голос. Он выразил мнение, что история с отравлением – "абсолютная липа", а в больнице продюсер оказался по другим причинам.
Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна. Позднее он перенес операцию.
Бари Алибасов – музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, заслуженный артист России. Родился 6 июня 1947 года в городе Чарске Семипалатинской области (Казахстан). В 1988 году переехал в Москву. В 1989 году организовал группу, которая получила название "На‑На". В кино Алибасов дебютировал в 1992 году.
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