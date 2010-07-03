В деле об отравлении "Кротом" замешан солист "На-На" – Алибасов

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
В Пресненском суде стартовали основные слушания по иску Алибасова к Ашану и производителю средства для прочистки труб "Крот". Адвокат продюсера уверен, что оранжевый цвет, ощущение тепла и солнца и изображение капель на упаковке привели к тому, что его подзащитный отхлебнул из бутылки "Крота", сообщает "Московский комсомолец".
Алибасов намерен делать дорогостоящую пластику пищевода в австрийской клинике. Сумма, выставленная врачами, пока в суде не раскрывается. Его защитник потребовал назначить судебно-социологическую экспертизу. Он также разыскал родственников пятнадцати человек, которые умерли или пострадал из-за роковой ошибки. Суд решил никого не допрашивать. Вопрос об экспертизах тоже решено отложить.
В суде продюсер рассказал, что бутылку на подоконник поставил солист группы "На-На" Владимир Политов. Музыканты хотели чистить трубы. По словам Алибасова, открыв бутылку он сразу же выпил, но жидкость не пустил в желудок, поскольку уже во рту у него произошел "взрыв". "Но его действие совершенно страшное. У меня до сих пор не работает желудок, пищевод, постоянно заложен нос. Я каждый день хожу в клинику", – рассказал продюсер.
Адвокат заявляет, что изготовители "Крота" нарушили требования ГОСТа на упаковку и маркировку. Очень мелкий шрифт и цветовые сочетания делают бутылку слишком похожей на лимонад. "Ашан" иск не признает. Юрист ритейлера считает, что Алибасов сам виноват. Моральный вред в магазине также возмещать не намерены. "Ингосстрах" тоже не хочет платить.
Ранее в суде продюсер признался, что со зрением у него все в порядке. Следственный эксперимент показал, что Алибасов в состоянии прочитать надписи на упаковке. Решением судьи слушания продолжатся 8 октября.
Бари Алибасов рассказал о своем самочувствии
В больницу Алибасов попал в начале июня. У него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. 17 июня пациента выписали. Некоторые СМИ посчитали, что отравление является инсценировкой ради пиара.
Алибасов рассказал, что планирует взыскать с производителя средства 100 миллионов рублей. Как отмечается, Алибасов оценил моральный ущерб в 15 миллионов рублей, а вред здоровью – в 85 миллионов рублей.
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