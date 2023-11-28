В Малом театре сообщили о выписке Юрия Соломина из реанимации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народного артиста СССР Юрия Соломина, которого госпитализировали в начале ноября, перевели из реанимации в палату, однако о выписке пока речи нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Государственного академического Малого театра Тамару Михайлову.

По ее словам, состояние Соломина по-прежнему оценивается как средней степени тяжести.

Соломина госпитализировали 6 ноября после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что мужчине стало плохо во время прогулки и его положили в больницу.

В Малом театре сообщили, что худрук перенес инсульт в легкой форме. 7 ноября стало известно, что он находится в реанимации.