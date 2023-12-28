28 декабря, 16:42Культура
В Театре имени Ленсовета рассказали, что Михаил Боярский проходит плановое обследование
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Народный артист РСФСР Михаил Боярский находится в одном из медучреждений Санкт-Петербурга, чтобы пройти плановое обследование. Об этом ТАСС рассказали в Театре имени Ленсовета, прокомментировав информацию о госпитализации актера.
По словам представителя, сразу после обследования Боярский приедет домой.
В конце ноября Боярского госпитализировали после перенесенного инфаркта в Мариинскую больницу Петербурга. Как рассказал его сын Сергей Боярский, актера разместили в обычной палате.
Через несколько дней актер пошел на поправку, а 4 декабря Боярского выписали из больницы.
Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом
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