Перенесшего инфаркт Михаила Боярского выписали из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на Театр имени Ленсовета.

Сын артиста Сергей Боярский ранее сообщил, что его отец перенес инфаркт, когда находился в Санкт-Петербурге, ему были сделаны все необходимые медицинские процедуры.

"Слава богу, все это случилось в городе, мама была рядом, так что можно говорить, что наилучшим образом для пациента сложились все обстоятельства", – заявил он.

До этого стало известно, что народный артист РСФСР Михаил Боярский идет на поправку.

Актера госпитализировали в Санкт-Петербурге 27 ноября. Врачам удалось стабилизировать его состояние спустя сутки.

В связи с инфарктом Боярского в Санкт-Петербургском государственном академическом театре имени Ленсовета заменили два спектакля с его участием.



"В главной роли": Михаил Боярский