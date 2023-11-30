Михаила Боярского могут выписать из больницы через неделю

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского, перенесшего инфаркт, планируют выписать из больницы уже через неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на жену артиста Ларису Луппиан.

По ее словам, артист находится в стабильном состоянии, с ним все нормально.

28 ноября Боярский попал в медучреждение с инфарктом. Сейчас он находится в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге. Как сообщил его сын, медикам удалось стабилизировать состояние актера, он находится в обычной палате.

Два спектакля в Санкт-Петербургском государственном академическом театре имени Ленсовета с участием артиста заменили другими постановками. Так, вместо назначенной на 4 декабря 2023 года постановки "В этом милом старом доме" состоится спектакль "Ревизор".

Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом