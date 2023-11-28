Спектакли с участием Михаила Боярского в театре имени Ленсовета заменили

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Два спектакля в Санкт-Петербургском государственном академическом театре имени Ленсовета с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который был госпитализирован с инфарктом, заменили другими постановками. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Вместо назначенного на 4 декабря 2023 года спектакля "В этом милом старом доме" состоится спектакль "Ревизор", начало в 19:00 по московскому времени", – говорится в сообщении.

14 декабря вместо спектакля "Смешанные чувства" проведут "Синьор из высшего общества". Начало запланировано на 19:00.

Билеты на постановку "В этом милом старом доме" останутся действительными. При этом их также можно вернуть по месту приобретения до 9 декабря 2023 года включительно. Вернуть билеты на "Смешанные чувства" можно до 19 декабря 2023 года включительно.

Ранее стало известно, что Боярский попал в медучреждение с инфарктом. Сейчас он находится в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге. Как сообщил его сын Сергей Боярский, медикам удалось стабилизировать состояние актера, сейчас он находится в обычной палате.



Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом