Актер Евгений Стеблов перенес тяжелую операцию

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Народный артист России Евгений Стеблов, исполнивший роль в фильме "Я шагаю по Москве", перенес сложную операцию. Об этом он рассказал изданию "Абзац".

"Я был в больнице, делал операцию. Теперь вот восстанавливаюсь дома", – сообщил Стеблов.

Артист пояснил, что операция потребовалась из-за возрастных изменений, однако назвать точный диагноз Стеблов отказался. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что актера Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом в Санкт-Петербурге. Как рассказал его сын Сергей Боярский, актер уже находится в обычной палате. Однако медики смогли стабилизировать его состояние только за сутки.



"Киноулица": Евгений Стеблов