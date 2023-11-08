Актрису Раису Максимову госпитализировали для переливания крови

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Советская и российская актриса театра и кино Раиса Максимова была планово госпитализирована для переливания крови. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на семью артистки.

"Раиса Викторовна уже в возрасте, костный мозг не работает должным образом, гемоглобин падает, и периодически ей необходимо переливание крови. Мы ее госпитализируем для этого уже не первый раз", – поделилась собеседница издания.

Она также заверила, что с актрисой все в порядке.

Раиса Максимова родилась в 1929 году в Саратове. В 1956-м завершила обучение в Школе-студии МХАТ в Москве. Позже она стала частью труппы театра. А уже в 1987-м ушла в МХТ имени Чехова.

Ранее стало известно, что состояние худрука Малого театра Юрия Соломина улучшилось. Директор учреждения Тамара Михайлова рассказала, что в поставленном ему диагнозе присутствует инсульт. Мужчину госпитализировали 6 ноября после того, как он потерял сознание.



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