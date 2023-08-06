16:26Шоу-бизнес
Рок-музыканта Гарика Сукачева выписали из больницы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Госпитализированного в конце июля музыканта и поэта Гарика Сукачева выписали из больницы. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил друг музыканта актер Василий Мищенко.
"Он уже выписался и приступил к работе", – сообщил Мищенко.
29 июля должен был состояться концерт музыканта в Карелии. Однако позднее оказалось, что Гарика Сукачева госпитализировали в связи с ухудшением здоровья.
Музыкант Гарик Сукачев извинился перед фанатами за отмененный концерт в Карелии.
Конкретная причина того, почему музыкант попал в больницу, не называется. При этом Сукачев опроверг предположения, что госпитализация могла быть связана с алкоголем.
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