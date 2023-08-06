Рок-музыканта Гарика Сукачева выписали из больницы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госпитализированного в конце июля музыканта и поэта Гарика Сукачева выписали из больницы. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил друг музыканта актер Василий Мищенко.

"Он уже выписался и приступил к работе", – сообщил Мищенко.

29 июля должен был состояться концерт музыканта в Карелии. Однако позднее оказалось, что Гарика Сукачева госпитализировали в связи с ухудшением здоровья.

Музыкант Гарик Сукачев извинился перед фанатами за отмененный концерт в Карелии.

Конкретная причина того, почему музыкант попал в больницу, не называется. При этом Сукачев опроверг предположения, что госпитализация могла быть связана с алкоголем.