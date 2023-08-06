Попавшая в аварию Лада Дэнс переведена в частную клинику в Подмосковье

Фото: ТАСС

Певица Лада Дэнс, которая накануне попала в аварию на трассе М-2 "Крым", переведена из госпиталя им. Н. Н. Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. Об этом сообщил ее концертный директор Сергей Пудовкин в разговоре с ТАСС.

Пудовкин добавил, что Лада Дэнс получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы. Он подчеркнул, что в момент аварии артистка не была за рулем. Она находилась на заднем сидении.

"Сейчас артистка в сознании, находится под наблюдением врачей. Прогнозы хорошие", – подчеркнул директор певицы.

Авария случилась 5 августа. На трассе М-2 «Крым» в Подмосковье столкнулись три машины. В результате пострадали четыре человека. Представитель экстренных служб сообщил, что в результате столкновения певица Лада Дэнс подучила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в клинику им Н. Н. Бурденко.

Ранее концертный директор артистки Сергей Пудовкин поблагодарил медицинские и оперативные службы, которые быстро подключились к спасению певицы. При этом виновника случившейся в Подмосковье аварии пока не выявили.