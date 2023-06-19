Полицейский на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал Baza

Сотрудник правоохранительных органов во время своего отпуска в Санкт-Петербурге катался на электросамокате и сбил восьмилетнего мальчика. У пострадавшего диагностировали двойной перелом нижней челюсти со смещением. О происшествии сообщает телеканал "360".

Уточняется, что полицейский решил проехать через пешеходную зону фонтана, в результате чего столкнулся с ребенком.

Пострадавший получил двойной перелом нижней челюсти со смещением и большую гематому на ноге. Отец мальчика рассказал, что его сыну будут проводить сложную операцию.

"Вчера, на вторые сутки после получения увечий, он смог сделать несколько глотков смеси "Малоежка". Сейчас прием врача будет. У сына температура поднялась под утро. Собираюсь туда ехать, везти жидкие супы", – отметил он.

По словам мужчины, он присматривал за сыном, находясь недалеко от фонтана, а ребенок бегал между струями.

Полицейский, который совершил наезд, извинился и был готов помочь мальчику, добавил его отец.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего водителя электросамоката, который сбил двухлетнего мальчика на юго-западе столицы. Ребенку потребовалась госпитализация.

В столичном управлении ведомства рассказали, что его сотрудники патрулировали Профсоюзную улицу, когда заметили женщину, которая просила о помощи. Она рассказала о случившемся, после чего росгвардейцы вызвали скорую помощь для ребенка и нашли правонарушителя.



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