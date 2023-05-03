Росгвардия задержала в Москве водителя электросамоката, сбившего двухлетнего мальчика

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего водителя электросамоката, который сбил двухлетнего мальчика на юго-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В столичном управлении ведомства рассказали, что его сотрудники патрулировали Профсоюзную улицу, когда заметили женщину, которая просила о помощи. Она рассказала о случившемся, после чего росгвардейцы вызвали скорую помощь для ребенка и нашли правонарушителя.

Отмечается, что мальчику потребовалась госпитализация. Водитель электросамоката был передан сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.

Ранее в столичном районе Вешняки водитель электросамоката сбил четырехлетнюю девочку, в результате чего та получила перелом черепа. Позже 19-летний виновник происшествия был задержан. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования инцидента.

