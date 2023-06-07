В Москве задержан мужчина, укравший электросамокат, пока хозяин ел шаурму

Фото: ГУ МВД России по Москве

Полиция задержала мужчину, который украл в центре Москвы электросамокат за 487 тысяч рублей и висевшую на нем сумку, в которой было 130 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в Шмитовском проезде. По данным правооханителей, 30-летний владелец электросамоката Dualtron X2 Limited припарковал его у своего гаража и отлучился поесть шаурму. Когда он вернулся, то обнаружил пропажу и сообщил о произошедшем в полицию.

25-летнего подозреваемого задержали, когда он катался вместе со знакомым на чужом двухколесном транспорте. Электросамокат уже изъяли и передадут законному владельцу. Сотрудники полиции пытаются установить местонахождение похищенной сумки и денег.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в центре Москвы задержали злоумышленника, который ограбил мужчину на костылях под предлогом помощи. Как установили стражи правопорядка, грабитель успел распорядиться похищенными вещами по своему усмотрению.

"Московский патруль": полицейские будут искать мужчин, которые украли деньги из банкомата