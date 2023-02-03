В центре Москвы задержали злоумышленника, ограбившего мужчину на костылях

Фото: телеграм-канал ''МВД Медиа"

В центре Москвы задержали злоумышленника, который ограбил мужчину на костылях под предлогом помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Сообщается, что 34-летний житель Московской области передвигался на костылях по улице Земляной Вал. Он резко почувствовал себя плохо и вызвал карету скорой помощи. Один из прохожих увидел это и предложил донести сумки до остановки. Когда к мужчине приехала скорая помощь, злоумышленник схватил его саквояж с личными вещами и сбежал.

"Злоумышленник был задержан полицейскими на той же улице. Как установили стражи правопорядка, грабитель успел распорядиться похищенными вещами по своему усмотрению", – отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали грабителя, который пробрался в частный дом к пенсионерке. Мужчина напал на пожилую женщину и получил банковские карты и пин-коды пострадавшей.

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