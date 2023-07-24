10:51Культура
Сын Краско заявил, что актера перевели в реабилитационный корпус
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Народного артиста России Ивана Краско перевели из неврологического отделения центра Алмазова в реабилитационный корпус. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сына артиста Федора.
По его словам, 92-летний Краско хорошо себя чувствует и отдыхает.
Актеру стало плохо 13 июля на даче в Ленинградской области. Его госпитализировали из-за последствий ранее перенесенного инсульта. Вечером того же дня Краско экстренно прооперировали.
Сын артиста 17 июля сообщал, что состояние актера нормализовалось. Тогда его должны были перевести из реанимации в одно из отделений медицинского учреждения.
Актер Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт
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