Сын Краско заявил, что актера перевели в реабилитационный корпус

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Народного артиста России Ивана Краско перевели из неврологического отделения центра Алмазова в реабилитационный корпус. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сына артиста Федора.

По его словам, 92-летний Краско хорошо себя чувствует и отдыхает.

Актеру стало плохо 13 июля на даче в Ленинградской области. Его госпитализировали из-за последствий ранее перенесенного инсульта. Вечером того же дня Краско экстренно прооперировали.

Сын артиста 17 июля сообщал, что состояние актера нормализовалось. Тогда его должны были перевести из реанимации в одно из отделений медицинского учреждения.

Актер Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт