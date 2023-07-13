Актера Ивана Краско экстренно доставили в реанимацию – СМИ

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Актера Ивана Краско экстренно доставили в реанимацию одного из профильных кардиологических центров Санкт-Петербурга. Об этом пишет портал 78.ru.

Согласно предварительным данным, у артиста проявились последствия инсульта.

Ранее рэпер Хамиль из группы "Каста" сообщил, что 20 июня перенес остановку сердца, которая произошла во время его тренировки по бегу. Первую помощь ему оказал пляжный спасатель, затем врачи провели ему срочное аортокоронарное шунтирование.

До этого депутата Госдумы Анатолия Вассермана госпитализировали в состоянии средней тяжести. Он отметил, что чувствует себя хорошо, но врачи подозревают у него сахарный диабет.

Актер Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт