Вассерман сообщил о своей госпитализации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутата Госдумы Анатолия Вассермана госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает "Радио 1".

Вассерман отметил, что чувствует себя хорошо, но врачи подозревают у него сахарный диабет. Поэтому ему решили провести обследование.

"У меня обнаружилось небольшое окно в расписании, примерно день, вот и решили этим воспользоваться, чтобы проверить все подробнее", – поделился он.

Ранее сообщалось об ухудшении состояния 90-летнего режиссера Александра Митты. Однако его сын опроверг эту информацию.

Позже помощница Митты уточнила, что домой к режиссеру все же приезжали врачи, которые хотели его госпитализировать. Сын режиссера затем отметил, что артист проходит обычное обследование в Боткинской больнице в Москве.

"Московский патруль": сын Ефремова госпитализирован в критическом состоянии