Режиссер Александр Митта находится в реанимации – СМИ

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Народный артист России, режиссер Александр Митта попал в реанимацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

Кроме того, как сообщает телеканал "360" со ссылкой на помощницу Митты, домой к режиссеру приехала скорая помощь. По ее словам, медики хотели госпитализировать народного артиста РФ.

"Ему было плохо. Сейчас скорая помощь здесь, его хотят забрать, чтобы осмотреть, сделать обследование на месте. Пока не знаем, что случилось, плохо стало и все. Врачи хотят обследовать, пока плохого ничего нет, все нормально", – рассказала она.

Ранее сын Александра Митты Евгений опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья отца. До этого в интернете распространилась информация, что 90-летнего режиссера парализовало, а его сын вызвал ему скорую помощь.

Митта (фамилия при рождении Рябинович) родился в Москве в 1933 году. Первой картиной, которую он выпустил в качестве режиссера, стал фильм "Друг мой, Колька!". Позже Митта срежиссировал еще несколько фильмов, ставших обладателями различных премий, в том числе ТЭФИ.

"Тайны кино": Александр Митта