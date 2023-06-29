Актер Певцов рассказал о состоянии здоровья режиссера Глеба Панфилова

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Актер Дмитрий Певцов рассказал, как себя чувствует 88-летний режиссер Глеб Панфилов. Об этом сообщает сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам артиста, сейчас режиссер чувствует себя лучше. Певцов отметил, что Панфилов планировал восстанавливать в "Ленкоме" спектакль "Аквитанская львица", в котором сам актер больше 10 лет играл с покойной супругой Панфилова – актрисой Инной Чуриковой.

"Такое счастье было работать с ней на сцене. Глебу Анатольевичу, слава Богу, получше. Хотя там все, конечно, непросто. Дай Бог ему здоровья", – поделился Певцов.

О госпитализации Панфилова стало известно 11 мая. Его положили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом. Позже его перевели в другую московскую больницу. В институте Склифосовского состояние режиссера оценили как тяжелое.