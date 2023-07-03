Сын режиссера Александра Митты опроверг информацию об ухудшении здоровья отца

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Сын народного артиста России, кинорежиссера и сценариста Александра Митты Евгений опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья отца.

До этого в Сети распространилась информация, что 90-летнего режиссера парализовало, а его сын вызвал ему скорую помощь.

"Нет, все нормально", – сообщил Митта на просьбу ТАСС прокомментировать информацию в Сети.

Митта (фамилия при рождении Рябинович) родился в Москве в 1933 году. Первой картиной, которую он выпустил в качестве режиссера, стал фильм "Друг мой, Колька!". Позже Митта срежиссировал еще несколько фильмов, ставших обладателями различных премий, в том числе ТЭФИ.

До этого ассистент тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой опровергла информацию о вызове скорой для нее. По словам помощницы, у Тарасовой все отлично. При этом СМИ ранее сообщали, что женщина потеряла сознание после мигрени и онемения рук.

