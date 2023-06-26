Костомаров опубликовал первое видео из больницы

Видео: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/romankostomarovkrs

Фигурист Роман Костомаров на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) опубликовал первый видеоролик из больницы.

На записи можно увидеть, как спортсмен тренируется на велотренажере с временными протезами на ногах. В конце видеоролика фигурист подмигивает зрителям.

"Ох уж не просто это все... ни морально, ни физически... мягко говоря! Но едем дальше", – подписал видеоролик Костомаров.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Как объясняли медики, отмирание тканей тела Костомарова привело к необходимости ампутации его кисти руки и голеней ног.

В апреле Костомаров начал курс реабилитации. В ходе выполнения восстановительных упражнений он научился садиться на кровать без посторонней помощи. Врачи провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов, сообщали СМИ.

13 июня стало известно, что Костомаров пройдет процедуру протезирования через две-три недели. В больнице, по информации СМИ, спортсмен пробудет минимум до конца летнего сезона.



Роман Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост и фотографию