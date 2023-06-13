Протезирование Костомарова пройдет через две-три недели – СМИ

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский фигурист Роман Костомаров пройдет процедуру протезирования через две-три недели, пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

"Настроение у него нормальное. Сейчас Роман проходит реабилитацию после всех подготовительных мероприятий к протезированию, оно начнется через две-три недели", – рассказал источник.

Спортсмен оказался в реанимации в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Из-за проблем с кровообращением у мужчины начали отмирать ткани тела, что привело к ампутации кисти руки и голеней ног.

В апреле Костомаров приступил к восстановительным упражнениям. Впоследствии стало известно, что фигурист научился садиться на кровать без посторонней помощи. Врачи провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов.

25 мая сообщалось, что спортсмену не могут поставить протезы из-за затянувшегося процесса заживления. Позднее в СМИ появилась информация о том, что Костомаров останется в больнице как минимум до конца лета.



Роман Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост и фотографию