Авербух заявил, что восстановление Костомарова идет "в правильном направлении"

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Процесс восстановления фигуриста Романа Костомарова идет "в правильном направлении". Об этом рассказал хореограф-постановщик Илья Авербух.

"Движемся в правильном направлении. Здоровью такому критическому ничего не угрожает. Дальше шаг за шагом идет (процесс. – Прим. ред.) восстановления. Очень длительный, очень сложный. С Ромой мы постоянно на связи, общаемся. Он держится большим молодцом", – передает ТАСС слова хореографа.

Кроме того, Авербух призвал СМИ передавать достоверную информацию и не спекулировать на данной теме. Он еще раз подчеркнул, что Костомаров находится на пути к выздоровлению, несмотря на сложности.

Авербух рассказал, что каждое проводимое мероприятие, которое он представляет, проходит в поддержку Костомарова. Причем поддержка не связана с финансами.

"Это моральная поддержка. Я верю, что когда процесс выздоровления придет к своему логическому концу, обязательно будет с участием Ромы, в честь него какое-то мероприятие", – заключил он.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января с пневмонией. По информации СМИ, из-за проблем с кровообращением у мужчины начали отмирать ткани тела. Это привело к ампутации кисти руки и голеней ног.

14 апреля стало известно, что фигурист может садиться на кровать без посторонней помощи. Его органы в порядке, температуры нет. Также врачи уже провели операцию по формированию культи ноги, это необходимо для будущих протезов.



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