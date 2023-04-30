Костомаров пребывает в бодром расположении духа – СМИ

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в бодром расположении духа, его состояние в норме, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

"Пациент чувствует себя гораздо лучше, проблемы с внутренними органами миновали. С ним занимаются специалисты, он делает лечебную физкультуру, чтобы разработать мышцы. Но до установки протезов еще далеко, должно пройти время", – подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, пока Костомарова не собираются транспортировать в Германию. Также он добавил, что спортсмен может пробыть в больнице до августа.

"Планируется, что он вернется домой после протезирования и реабилитации", – заключил источник агентства.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. По данным СМИ, проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать сначала стопы, а после – несколько пальцев рук. Затем была проведена ампутация голени обеих ног и всей кисти руки, передавали журналисты.

7 апреля стало известно, что спортсмена готовят к плановому протезированию. Сообщалось, что Костомаров пробудет в реанимации минимум два-три месяца.

Врачи рассказали о состоянии Романа Костомарова