Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием – СМИ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Также, по его данным, после протезирования спортсмена ожидает реабилитация, поскольку он должен адаптироваться к протезам. В связи с этим домой он попадет нескоро.

"Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком", – сказал собеседник агентства.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. По данным СМИ, проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать сначала стопы, а после – несколько пальцев рук. Затем была проведена ампутация голени обеих ног и всей кисти руки, передавали журналисты.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров продолжает восстанавливать мышцы и уже может садиться на кровать без посторонней помощи. Ожидается, что он останется в больнице, где его готовят к протезированию, еще на 2–3 месяца.

Врачи уже провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов. Аналогичную операцию сделали и на другой ноге. Теперь предстоит та же процедура на обеих руках. С Костомаровым дополнительно работают инструктор и психолог.

Романа Костомарова готовят к протезированию – СМИ

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