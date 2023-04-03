Костомаров находится в стабильном состоянии – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильным, однако он остается в отделении реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, температуры у фигуриста нет, сейчас он восстанавливается и не нуждается в трахеостоме. При этом переводить его из отделения реанимации не планируется пока не восстановятся ткани.

"Ему регулярно делают перевязки. Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены", – говорится в сообщении.

28 марта врачи смогли остановить распространение некроза у Костомарова. Отмечалось, что состояние мужчины постепенно улучшается. Спортсмену продолжают ставить капельницы и проводить лекарственную терапию, чтобы восстановить печень, пострадавшую из-за большого количества лекарств.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать сначала стопы, а после – несколько пальцев рук. Затем была проведена ампутация голени обеих ног и всю кисть руки.



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