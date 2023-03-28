Трехкратная олимпийская чемпионка Резцова госпитализирована с сердечным приступом

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова находится в больнице после перенесенного сердечного приступа. Об этом она рассказала РИА Новости.

"Я лежу в госпитале, вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке", – отметила спортсменка.

Она также сообщила, что все произошло дома, она внезапно упала в обморок.

"Но я еще не старая, вся жизнь впереди", – подчеркнула Резцова.

Резцова выиграла золотые медали Олимпиады в лыжных гонках в 1988 году, в биатлоне – в 1992 и 1994 годах. Она стала первой в истории мирового биатлона олимпийской чемпионкой в данном виде спорта.

Ранее сообщалось о госпитализации олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной.

Как сообщила директор Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркич, спортсменка перенесла микроинсульт и находится в медучреждении для дополнительного обследования.

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