Олимпийскую чемпионку Латынину выписали из больницы после микроинсульта

Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ларису Латынину выписали из больницы после микроинсульта. Об этом РИА Новости сообщила сама спортсменка.

"Меня уже выписали из больницы, чувствую себя абсолютно нормально", – сказала она.

О госпитализации 88-летней гимнастки стало известно в конце декабря. Тогда спортсменка не стала раскрывать причину произошедшего.

Позднее директор Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркич сообщила, что спортсменка перенесла микроинсульт и находится в медучреждении для дополнительного обследования.

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