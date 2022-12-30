Олимпийская чемпионка Латынина попала в больницу

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Советская гимнастка Лариса Латынина попала в больницу. Об этом она сообщила порталу Metaratings, но не уточнила, с чем связана госпитализация.

"Я сейчас в больнице. <...> У меня кое-что случилось, но я себя хорошо чувствую", – сказала спортсменка.

Латынина родилась в 1934 году. За годы спортивной карьеры она девять раз становилась олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике. На протяжении почти 50 лет это был абсолютный рекорд. В 2012 году по количеству олимпийских медалей ее обошел американский пловец Майкл Фелпс.

Также Латынина является заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером СССР.

Ранее сообщалось, что международного гроссмейстера Анатолия Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Были слухи о том, что на шахматиста напали, однако его помощник эту информацию опроверг. В середине ноября шахматиста выписали из больницы.

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