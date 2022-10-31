Помощник Анатолия Карпова опроверг сообщения о нападении на гроссмейстера

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Международный гроссмейстер, двенадцатый чемпион мира по шахматам и депутат Анатолий Карпов находится в стабильном состоянии, он не получал травм, и никто не нападал на него. Информацией об этом поделился помощник политика Альберт Степанян.

До этого председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев рассказал, что Карпова доставили в реанимацию после нападения злоумышленников. По его словам, гроссмейстер введен в искусственную кому.

"Никакого нападения не было. Все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет", – цитирует Степаняна ТАСС.

Карпов родился в 1951 году, он сохранял звание двенадцатого чемпиона мира с 1993 по 1999 год. Спортсмен становился двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР в 1985 и 1989 годах.

Помимо этого, гроссмейстера наградили шахматным "Оскаром", который присуждают успешнейшим игрокам года. Такое звание он получал в общей сложности девять раз. В 1965 году Карпов защитил звание мастера спорта Советского Союза.

С прошлого года гроссмейстер является депутатом Госдумы восьмого созыва от фракции "Единая Россия" по федеральному списку.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на Днепровское РОВД был задержан. По информации правоохранителей, злоумышленник на допросе сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины.

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