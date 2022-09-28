Одноклассник Бекмансурова рассказал, что тот предлагал ему вместе совершить убийство

Фото: ТАСС/Максим Рожко

Одноклассник Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве в Пермском государственном университете в 2021 году, рассказал, что однажды тот предложил ему вместе совершить преступление, расстреляв людей или врезавшись в толпу на автомобиле, сообщает РИА Новости.

Данные допроса Ивана Копытова, который учился вместе с Бекмансуровым в школе, огласили 28 сентября в Пермском краевом суде. Отмечается, что молодые люди не были близкими друзьями, однако поддерживали приятельские отношения.

По словам свидетеля, Бекмансуров был замкнутым, в школе его никто не обижал, учился он удовлетворительно, а с учителями поддерживал нейтральные отношения.

"Зимой 2021 года перед уроком в школьном туалете Бекмансуров спросил о моих планах на жизнь, а потом предложил мне или совместно с ним совершить массовое убийство: расстрелять людей или сбить несколько человек на крупногабаритном автомобиле, или мне кого-то убить, а он снимет это на камеру. Подробности он не озвучивал, только сказал, что хочет снять фильм на тему убийства. Я отказался и посоветовал ему тоже так не поступать", – говорится в показаниях Копытова.

Он объяснил, что не воспринял предложение всерьез, поэтому никому о нем не рассказывал. Свидетель также сообщил, что Бекмансуров не пил и не курил из-за якобы проблем с печенью и астмы, но при этом сообщал о желании попробовать наркотики.

Школьные товарищи Копытова ему рассказывали, что Бекмансуров хотел купить оружие, так как увлекался стрельбой. Он часто говорил об оружии, хорошо разбирался в его видах, много про это читал. Иногда он рисовал свастику на парте. Однажды Бекмансуров говорил одноклассникам о желании совершить теракт, расстреляв учеников школы. Также он высказывал угрозы в адрес учительницы, которая поставила ему неудовлетворительную оценку.

Отец обвиняемого был военным, мама – бухгалтером, вместе родители не проживали.

На судебном заседании показания дали также две студентки, которые оказались рядом с Бекмансуровым в день трагедии. Одна из девушек шла вместе с подругой по коридору на занятие. Услышав выстрелы, она решила бежать из здания, поскольку росла в военном городке и точно распознала звуки оружия. Девушка предупредила подругу об опасности, но та боялась опоздать на пару и пошла по коридору вперед, где и была застрелена.

Еще одна свидетельница рассказала, что находилась в аудитории, в дверь которой стрелял Бекмансуров. Для защиты она строила баррикады из парт на входе в кабинет вместе с еще несколькими студентами.

Еще один свидетель – заведующий лабораторией кафедры органической химии ПГНИУ Сергей Лавриков – первым стал оказывать медпомощь пострадавшим при стрельбе еще до приезда скорой помощи.

Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел на территорию вуза и начал стрелять по преподавателям и студентам. В результате шесть человек погибли, больше 40 пострадали.

Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что экспертизой стрелок признан вменяемым.

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