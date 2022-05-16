Суд продлил арест студенту, обвиняемому в массовом убийстве в вузе Перми

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Дзержинский суд Перми продлил арест обвиняемому в массовом убийстве в местном вузе Тимуру Бекмансурову на три месяца. Молодой человек будет содержаться под стражей до 20 августа, передает РИА Новости.

О продлении срока содержания Бекмансурова в СИЗО ходатайствовало следствие. По словам представителя СК, дополнительное время требуется для предъявления окончательного обвинения и ознакомления подсудимого с материалами дела, которое в настоящее время насчитывает 102 тома.

"Ходатайство необходимо удовлетворить. Срок содержания под стражей продлить на три месяца, до 20 августа", – огласила решение судья.

По словам следователя, Бекмансуров обвиняется в шести преступлениях, в том числе трех по особо тяжким статьям. К текущему моменту следствие завершено, в его рамках было проведено свыше 200 экспертиз.

Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел на территорию вуза и начал стрелять по преподавателям и студентам. В результате шесть человек погибли, еще больше 40 пострадали.

Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что стрелка в ходе экспертизы признали вменяемым.