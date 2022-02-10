Новое дело возбудили после стрельбы в вузе в Перми

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После стрельбы в Пермском государственном университете ведется расследование еще одного уголовного дела – о повреждении имущества вуза и припаркованных машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на судью Дзержинского районного суда.

По информации агентства, Дзержинский районный суд Перми 10 февраля решает вопрос о продлении ареста Тимуру Бекмансурову, которого обвиняют в убийстве шести человек. Уточняется, что следователь попросил оставить его в СИЗО до 20 мая.

Статус Бекмансурова по делу не уточнялся.

Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел на территорию вуза и начал стрелять по преподавателям и студентам. В результате шесть человек погибли, еще больше 40 пострадали.

Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что стрелка в ходе экспертизы признали вменяемым.