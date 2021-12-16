Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе Перми, продолжит работу

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Профессор Олег Сыромятников, который читал лекцию во время стрельбы в вузе Перми, продолжит работу. Такое решение принял университет после проведенной проверки.

В вузе подчеркнули, что преподаватель не нарушал инструкции и не допустил паники среди студентов, также у присутствовавших на лекции не зафиксировали травм.

"Убедившись в безопасности своих подопечных, профессор продолжил выполнять свою основную преподавательскую функцию, что не является противоречием или ошибочным решением", – рассказали в университете РИА Новости.

Трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября. Молодой человек пришел в кампус вуза и открыл огонь. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов. В результате стрельбы погибли 6 человек, 43 пострадали.

7 декабря суд продлил арест студенту, устроившему стрельбу, до 20 февраля. Ему было предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве. Подозреваемый полностью признал вину.

