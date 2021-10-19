Устроившего стрельбу в пермском вузе студента поместили в отряд для инвалидов в СИЗО

Фото: ТАСС/Пермский краевой суд

Студент, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, находится в отряде для инвалидов в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по Пермскому краю.

В специальном отряде за инвалидами ведут пристальное наблюдение, чтобы им не стало хуже. В случае необходимой экстренной помощи она оказывается им в полном объеме.

"Подследственные и подозреваемые отряда для инвалидов находятся в отдельном от остальных заключенных помещении. Заключенным в таких отрядах положено дополнительное питание, за ними ведется постоянное медицинское наблюдение", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что обвиняемый не подавал жалоб на самочувствие.

Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла 20 сентября. Молодой человек пришел в кампус вуза и открыл огонь. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов. В результате стрельбы погибли 6 человек, 43 пострадали.

Задержал злоумышленника сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Позднее он был удостоен награды.

