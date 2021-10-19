Устроившего стрельбу в пермском вузе студента поместили в отряд для инвалидов в СИЗО

18:08
Фото: ТАСС/Пермский краевой суд
Студент, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, находится в отряде для инвалидов в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по Пермскому краю.
В специальном отряде за инвалидами ведут пристальное наблюдение, чтобы им не стало хуже. В случае необходимой экстренной помощи она оказывается им в полном объеме.
"Подследственные и подозреваемые отряда для инвалидов находятся в отдельном от остальных заключенных помещении. Заключенным в таких отрядах положено дополнительное питание, за ними ведется постоянное медицинское наблюдение", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что обвиняемый не подавал жалоб на самочувствие.
Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла 20 сентября. Молодой человек пришел в кампус вуза и открыл огонь. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов. В результате стрельбы погибли 6 человек, 43 пострадали.
Задержал злоумышленника сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Позднее он был удостоен награды.
Устроивший стрельбу в университете в Перми признал вину
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