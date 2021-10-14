Устроивший стрельбу в пермском вузе студент продолжит лечение в СИЗО

15:45
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Суд отправит в СИЗО студента, устроившего стрельбу в пермском университете, он будет содержаться в амбулаторных условиях. Об этом сообщает ТАСС.
"Будет содержаться в следственном изоляторе в условиях амбулаторного лечения", – сказали в пресс-службе Дзержинского районного суда.
Ранее он находился на лечении в больнице.
14 октября Дзержинский суд арестовал до 13 декабря устроившего стрельбу в пермском университете. Молодому человеку было предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве. Он полностью признал свою вину.
Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла 20 сентября. Молодой человек пришел в кампус вуза и открыл огонь. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов. В результате стрельбы погибли 6 человек, 43 пострадали.
Задержал злоумышленника сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Позднее он был удостоен награды.
Суд арестовал студента, устроившего стрельбу в вузе Перми
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