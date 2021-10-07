Из пермских больниц выписали всех пострадавших при стрельбе в университете

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Из больницы в Перми выписали последнего пациента, пострадавшего при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

"В пермских медучреждениях остается один пациент – сам нападавший. Его состояние оценивается как тяжелое. В федеральных медучреждениях проходят лечение шесть пациентов: один – в тяжелом состоянии, четыре – в состоянии средней степени тяжести и один – в удовлетворительном", – пояснили в ведомстве.

Еще один пострадавший, ранее доставленный в московскую клинику, также покинул медучреждение.

Трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября. Молодой человек пришел в кампус вуза и открыл огонь. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов. В результате стрельбы погибли 6 человек, 43 пострадали.

Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Позднее он был удостоен награды.

