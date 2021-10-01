В Минздраве рассказали о состоянии стрелявшего в пермском вузе

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Студент, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой Минздрав.

В ведомстве также отметили, что в больнице находится один пострадавший при происшествии человек, его состояние удовлетворительное.

"На сегодняшний день два пациента госпитализированы в медучреждения Перми. Один – в удовлетворительном состоянии. Один – в тяжелом, это нападавший. Он в сознании", – рассказали в министерстве.

По словам собеседника агентства, еще семь человек, пострадавших при стрельбе, проходят лечение в федеральных центрах. Он уточнил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, пятеро – в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что состояние подозреваемого улучшилось, он пришел в себя.

Трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября. Молодой человек пришел в кампус вуза и открыл огонь. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов.

В результате стрельбы погибли 6 человек, еще 43 пострадали.

В ходе задержания молодой человек оказал сопротивление и был ранен. В тяжелом состоянии его госпитализировали в медучреждение. Позже в Минздраве региона сообщили, что студенту ампутировали часть голени.

