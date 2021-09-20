Пострадавший при стрельбе в Перми рассказал о поведении нападавшего

Фото: СК РФ

Один из студентов первого курса Пермского государственного университета (ПГНИУ), пострадавший в результате стрельбы в вузе, рассказал о произошедшем. По его словам, нападавший ничего не говорил, а только стрелял по окружающим.

"Он просто шел и стрелял из дробовика. Он был во всем черном, на груди патронташ. Ничего не говорил", – приводит его слова РИА Новости.

Сам студент попытался убежать от нападавшего, однако тот его догнал, выстрелил и попал в палец левой ноги. По его словам, стрелок не целился, поэтому большинство пуль летело мимо.

Ранее отец устроившего стрельбу студента рассказал, что юноша был замкнут и интересовался только компьютером.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате шесть человек погибли, еще 24 пострадали.

Позже нападавший был задержан. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

