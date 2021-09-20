СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в пермском вузе

Фото: телеграм-канал "112"

СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщает РИА Новости. Расследованием по поручению председателя СКР займется центральный аппарат Следственного комитета России.

На данный момент известно, что стрельбу в университете открыл студент, его личность установлена. Злоумышленник уже задержан. При стрельбе погибли 5 человек, пострадали не менее 14 человек. На месте работают девять бригад скорой помощи. Отмечается, что ранения разные, потому что некоторые ребята выпрыгивали из окон.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Неизвестный проник на территорию вуза и начал стрелять по студентам и преподавателям.

