СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в пермском вузе

10:33
Фото: телеграм-канал "112"
СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщает РИА Новости. Расследованием по поручению председателя СКР займется центральный аппарат Следственного комитета России.
На данный момент известно, что стрельбу в университете открыл студент, его личность установлена. Злоумышленник уже задержан. При стрельбе погибли 5 человек, пострадали не менее 14 человек. На месте работают девять бригад скорой помощи. Отмечается, что ранения разные, потому что некоторые ребята выпрыгивали из окон.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Неизвестный проник на территорию вуза и начал стрелять по студентам и преподавателям.
Неизвестный устроил стрельбу в Пермском государственном университете
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