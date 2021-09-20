Четыре человека пострадали при стрельбе в университете Перми

Четыре человека пострадали при стрельбе на территории кампуса Пермского университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Злоумышленник проник на территорию вуза около 11:00 по местному времени (09:00 по Москве) и открыл стрельбу на улице. По одним данным, злоумышленник вооружен травматическим оружием, по другим – огнестрельным.

Все службы города и университета приведены в готовность. Занятия в учебном учреждении отменены.

Официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во "ВКонтакте" разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

На месте происшествия находится прокурор Пермского края Павел Бухтояров, сотрудники полиции и скорой помощи.

По данным регионального Минздрава, при стрельбе пострадали более 10 человек. По погибшим информация уточняется.