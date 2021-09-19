Неизвестные напали на юриста Элину Мазур

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Юрист Элина Мазур обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что неизвестные избили ее в подмосковном парке "Архангельское". Об этом сообщает ТАСС.

"В парке "Архангельское" на глазах у людей, которых в выходные дни очень много, на меня было совершено нападение. Сначала мне сломали зубные импланты, а затем повалили на землю и начали избивать ногами", – рассказала она.

По словам Мазур, нападавшие потребовали от нее 10 миллионов рублей. При этом официальных комментариев от правоохранителей пока нет.

Ранее стало известно, что в Москве задержали мужчину, которого подозревают в избиении и изнасиловании девушки. По данным СК, инцидент случился в подъезде на северо-востоке города днем 29 июня.