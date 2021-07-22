СК попросил суд арестовать троих подростков после изнасилования школьницы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следствие ходатайствует перед судом об аресте троих подростков, подозреваемых в изнасиловании 13-летней школьницы в Москве. Об этом сообщила глава пресс-службы столичного ГСУ СК Юлия Иванова, передает ТАСС.

По данным следователей, в декабре прошлого года трое подростков от 16 до 17 лет в квартире на юго-западе Москвы подмешали в напиток своей знакомой неизвестное вещество, после которого она потеряла сознание.

"Воспользовавшись бессознательным состоянием потерпевшей, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера", – говорится в сообщении.

Свои действия подростки сняли на видео и пригрозили пострадавшей, что распространят ролик в интернете, если она обратится в полицию. Спустя продолжительное время девочка рассказала о произошедшем родителям, они незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

Сейчас все трое задержаны, им предъявлено обвинение. Подростки признали вину.

Ранее стало известно, что в Москве задержали мужчину, которого подозревают в избиении и изнасиловании девушки. По данным СК, инцидент случился в подъезде на северо-востоке города днем во вторник, 29 июня.