СК попросил суд арестовать троих подростков после изнасилования школьницы в Москве

22 июля, 23:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следствие ходатайствует перед судом об аресте троих подростков, подозреваемых в изнасиловании 13-летней школьницы в Москве. Об этом сообщила глава пресс-службы столичного ГСУ СК Юлия Иванова, передает ТАСС.
По данным следователей, в декабре прошлого года трое подростков от 16 до 17 лет в квартире на юго-западе Москвы подмешали в напиток своей знакомой неизвестное вещество, после которого она потеряла сознание.
"Воспользовавшись бессознательным состоянием потерпевшей, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера", – говорится в сообщении.
Свои действия подростки сняли на видео и пригрозили пострадавшей, что распространят ролик в интернете, если она обратится в полицию. Спустя продолжительное время девочка рассказала о произошедшем родителям, они незамедлительно обратились в правоохранительные органы.
Сейчас все трое задержаны, им предъявлено обвинение. Подростки признали вину.
Ранее стало известно, что в Москве задержали мужчину, которого подозревают в избиении и изнасиловании девушки. По данным СК, инцидент случился в подъезде на северо-востоке города днем во вторник, 29 июня.
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