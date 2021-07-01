Девушку избили и изнасиловали на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в избиении и изнасиловании девушки. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент случился в подъезде на северо-востоке города днем во вторник, 29 июня.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления <...> изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", – заявили в СК.

По имеющейся информации, мужчина напал на незнакомую ему девушку, жестоко избил ее и изнасиловал. После произошедшего злоумышленник похитил вещи потерпевшей и скрылся.

Позднее девушка была госпитализирована. Ее состояние оценивалось как тяжелое.

"Следователями столичного СК совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска личность и местонахождение подозреваемого 1993 года рождения установлены", – сообщили в СК.

Там добавили, что в скором времени подозреваемого доставят к следователю.

Ранее в Балашихе возбудили уголовное дело по факту преступления против половой неприкосновенности 17-летней девушки. По предварительным данным, утром 20 мая неизвестный мужчина напал на девушку, которая занималась спортом в лесу. Угрожая несовершеннолетней ножом, злоумышленник изнасиловал ее.