Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании сотрудницы магазина в Москве

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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании сотрудницы магазина на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

По данным следствия, 10 мая молодой человек 2002 года рождения, находясь в подсобном помещении одного из магазинов на Ярославском шоссе, совершил в отношении сотрудницы 1989 года рождения насильственные действия сексуального характера.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель такси изнасиловал заснувшую в поездке пассажирку. В полицию обратилась женщина 1984 года рождения. По ее словам, инцидент произошел, когда она возвращалась с корпоратива.

Женщина вызвала такси через приложение от метро "Белорусская" до дома на Ленинском проспекте. Она была пьяна и заснула во время поездки. Пассажирка заявила, что проснулась от того, что таксист ее насиловал. Сообщается, что преступника задержали на следующий день.