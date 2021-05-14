Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании сотрудницы магазина в Москве

16:58
Фото: Depositphotos/merrydolla
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании сотрудницы магазина на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".
По данным следствия, 10 мая молодой человек 2002 года рождения, находясь в подсобном помещении одного из магазинов на Ярославском шоссе, совершил в отношении сотрудницы 1989 года рождения насильственные действия сексуального характера.
По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.
Ранее сообщалось, что в Москве водитель такси изнасиловал заснувшую в поездке пассажирку. В полицию обратилась женщина 1984 года рождения. По ее словам, инцидент произошел, когда она возвращалась с корпоратива.
Женщина вызвала такси через приложение от метро "Белорусская" до дома на Ленинском проспекте. Она была пьяна и заснула во время поездки. Пассажирка заявила, что проснулась от того, что таксист ее насиловал. Сообщается, что преступника задержали на следующий день.
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