Россиянина будут судить после беременности пятиклассницы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Житель Вольска в Саратовской области вступил в связь с 13-летней школьницей, которая родила от него ребенка. После этого на мужчину завели уголовное дело о совращении малолетнего, говорится на сайте СК по региону.

О беременности девочки стало известно после медицинского обследования. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По данным портала "Вольск.ру", инцидент произошел в 2019 году, когда молодой человек завел отношения с 17-летней. Позже стало известно, что во время свадьбы он на несколько часов сбегал на встречу с пятиклассницей.

Супружеская пара еще какое-то время прожила вместе, у них родился сын, но вскоре семья распалась. Причиной стало известие о забеременевшей школьнице. Пара выразила желание пожениться, однако ЗАГС в регистрации отказал.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина впервые стала матерью в 58 лет. Ребенок появился на свет недоношенным. Тем не менее проблем со здоровьем у него не наблюдалось.