Маргарита Грачева сообщила о беременности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Маргарита Грачева, которой несколько лет назад бывший муж в порыве ревности отрубил кисти рук, сообщила о своей беременности. О радостном событии девушка рассказала в Instagram.

"В ближайшем будущем нас станет на одного больше. Надеюсь, вы искренне порадуетесь за нас", – написала она.

В конце 2017 года муж Грачевой несколько раз насильно увозил ее в лес, где угрожал убить. В порыве ревности мужчина отрубил Маргарите кисти рук топором. Врачам удалось спасти одну руку, а на месте второй установили протез.

Суд приговорил экс-супруга девушки к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в размере двух миллионов рублей.

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал о пополнении в его семье. В социальной сети телеведущий опубликовал фото с новорожденным. Лицо малыша Шепелев не стал показывать.