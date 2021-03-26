Дмитрий Шепелев вновь стал отцом

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев рассказал о пополнении в его семье. Об этом сообщают "Дни.ру".

В социальной сети телеведущий опубликовал фото с новорожденным. Лицо малыша Шепелев не стал показывать.



"Добро пожаловать", – подписал новую публикацию в профиле ведущий.

Ранее Джастин Тимберлейк сообщил о рождении второго ребенка. У певца и его супруги Джессики Бил родился сын, мальчика назвали Финеас.

СМИ писали о возможной беременности жены Тимберлейка еще летом. Тогда пара никак не прокомментировала данную информацию.